Čuvena Jelena Genčić bila je Novaku Đokoviću osam godina trener tokom devedesetih i ostavila na njega dubok i trajni uticaj. Prva je prepoznala šta će postati, u njegovim formativnim godinama imala je ogroman uticaj na njegov rast i razvoj - i to ne samo u tenisu. Njihov prvi susret pamtila je sve do smrti 2013. i sećala se svakog detalja.

"Slabo stojim sa brojevima, ali na primer 1990. godine on je na Kopaoniku gledao trening na mom kampu. Bilo je puno igrača, dece, trenera, divni uslovi... I primetim jednog dana igrača sitnog, malo većeg od Monike Seleš, koja je bila sitna, ali je bila puna snage", rekla je Jelena Genčić, koja je učila tenisu i Moniku, Gorana Ivaniševića i niz uspešnih tenisera.

"On je već bio u pola dva ispred vrata. Pogledam kroz prozor sobe i vidim ga kako stoji i čeka da mu se otvore vrata, da mi dođemo. Neverovatno je to. I dan-danas on dolazi ranije, kao i kada je radio sa mnom. Dolazio je pola sata ranije, sam se zagrevao, što sam ga učila, da kada nastupiš na teren moraš da budeš spreman psihički, fizički".