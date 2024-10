Novak Đoković na furiozan način stigao je do osmine finala Mastersa u Šangaju, pošto je sa 6:1, 6:2 pobedio Flavija Kobolija .

- Bilo je dobro od početka jer sam pratio jasan plan igre i iskoristio sam svaku kratku loptu koristio inicijativu i to je bilo to. Koboli je bio izmoren od prošlog meča, a ja sam čekao nekoliko dana i to je sigurno uzelo danak. Ja sam pratio njegove mečeve iako nam je ovo prvi međusobni.