Poslednje mečeve u svojoj karijeri odigraće krajem novembra u dresu reprezentacije Španije, a čak i da ne uspe da se oprosti osvajanjem titule u Dejvis kupu, Rafael Nadal je iza sebe ostavio toliko priznanja... Najviše ćemo ga pamtiti po tome što je čak 14 puta osvajao Rolan Garos i nikada u istoriji nije se pojavio teniser koji toliko dobro igra na šljaci poput njega, dok su tu još i četiri pehara na US Openu, po dva na Vimbldonu i Australijan openu, Olimpijske igre 2008. i 36 mastersa.

Njih dvojica su odigrala čak 60 mečeva, a poslednji smo gledali na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je Nole pobedio bez većih problema i to na "domaćem terenu" Bika sa Majorke. To je ujedno bila i 31. pobeda Đokovića nad Nadalom, mnogi su taj meč nazivali i "poslednji ples", ali se Rafa ljutio i verovao da će još moći da igra.

"Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobedio", pričao je u jednom intervjuu Novak Đoković naglašavajući da mu je Nadal najveći rival.