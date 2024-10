Nadal je na svakom meču između poena i gemova ponavljao određene radnje, kako bi smanjio napetost i otklonio uznemirujuće misli, a to je neretko ozbiljno išlo na živce protivnicima.

"Svako mora da nađe svoj način da se koncentriše. Nema apsolutne formule. To vam kaže neko ko ima mnogo rituala. Voleo bih da ih nemam, ne krijem to, ali tenis je tako mentalno agresivan sport da bilo šta spolja može lako da vam odvuče pažnju. Ja to radim i možda ne shvatam zašto, ali funkcioniše i pomaže mi da se koncentrišem dok se takmičim. Sigurniji sam u sebe", rekao je Rafa u jednom "on-line" razgovoru za Univerzitetsku kliniku u Madridu.