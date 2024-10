Ceo sportski svet šalje poruke povodom povlačenja jednog od najboljih tenisera u istoriji, a oglasio i njegov najveći rival, srpski as Novak Đoković.

"Rafa, jedan post nije dovoljan da iskažem poštovanje koje gajim prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Inspirisao si milione dece da počnu da igraju tenis i mislim da je to verovatno najveće dostignuće koje svako može da poželi. Tvoja upornost, posvećenost, borbeni duh će se učiti decenijama. Tvoje nasleđe će živeti zauvek. Samo ti znaš šta si sve morao da pretrpiš da bi postao ikona tenisa i sporta uopšte. Hvala ti što si me toliko puta gurnuo do granice u našem rivalstvu koje je najviše uticalo na mene kao igrača. Tvoj strast za predstavljanjem Španije je uvek bila izuzetna. Želim ti najbolji mogući oproštaj u Malagi sa Dejvis kup timom Španije. Biću tamo lično da odam poštovanje tvojoj zvezdanoj karijeri", napisao je Đoković u emotivnoj objavi.