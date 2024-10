“Volim te!” čudesno su zvučale reči Nadala i Đokovića upućene njihovom arherivalu Federeru prilikom njegovog oproštajnog turnira (a ujedno zaista I njegovog) Lejver Kupa - tog septembra 2022. u Londonu. Deo Novaka i Rafe tada je nepovratno otišao sa Rodžerom u istoriju, suze su izrazile i spoznaju te boli kod svakog od Velike trojke koja je promenila sport kakvim će ga poznavati svi čiji je on neizostavni deo svakodnevice – taman dok bude bilo ove planete. Isti sentiment mogao se danas osetiti i u Novakovoj poruci – prvo, tišina tuge, a zatim dirljiv tekst i retka spontana fotografija dvojice gladijatora iz avionske kabine koja teniserima predstavlja drugi dom – na putu za Australiju, tamo gde sve svake godine počinje. “Prijateljstvo među nama nije bilo moguće jer smo previše bili rivali – ali bih voleo da imamo priliku za tim u budućnosti” parafraza je Novakovih reči koje sve više i više dobijaju na značaju – a nadamo se i realističnosti, jer to što će najbolji svih vremena lično prisustvovati na finalu Dejvis Kupa u Malagi oproštaju onog koji je za mnoge (emotivno privržene pre svega) i dalje nosilac tog zvanja predstavlja najlepšu potvrdu da se i u tom smislu stvari menjaju na ljudsko. A to je možda i najlepši način da se saga o statusu “GOAT-a” postavi u prave okvire, one koje sport čine jednim od najvrednijih kategorija ljudskog delovanja i interakcije na svetu.