Igraće u četvrtfinalu turnira u Šangaju i biće to njihov prvi meč (12.30 po našem vremenu). Pre tog duela srpski as je imao samo reči hvale na račun mladog Čeha. On mu je mnogo pomogao u karijeri. "On je mladi igrač koji se probija, pratio sam ga dugo. Igrao je finale Australijan opena u juniorima čini mi se pre tri godine. Zajedno smo trenirali u Beogradu nekoliko puta. Dolazio je da igra na Srbija openu na šljaci takođe", počeo je Novak.