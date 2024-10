On je bio gost emisije "Pro direkt soker" koja se emituje na Jutjubu, a za početak otkrio je ko mu je bio fudbalski idol.

- Mesi. Još uvek je moj omiljeni fudbaler, neverovatno je ono što on radi s loptom. Teško je to objasniti, koliko je pametan igrač. To bih i voleo da imam, ali na žalost nemam. Igrao sam protiv njega nekoliko puta. Prvi put u dresu Lajpciga protiv PSŽ-a. Ušao sam sa klupe pred kraj utakmice i bio vrlo ponosan - rekao je Gvardiol.