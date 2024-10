- Rafa, jedan post nije dovoljan da izrazim poštovanje koje imam prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Inspirisao si milione dece da počnu da igraju tenis, i mislim da je to verovatno najveće dostignuće koje neko može da poželi. Tvoja upornost, posvećenost i borbeni duh biće proučavani decenijama. Tvoje nasleđe živeće zauvek. Samo ti znaš šta si sve morao da pretrpiš da bi postao ikona tenisa i sporta uopšte. Hvala ti što si me toliko puta gurao do krajnjih granica u našem rivalstvu, koje me najviše oblikovalo kao igrača. Tvoja strast za reprezentovanje Španije uvek je bila izvanredna. Želim ti najlepši mogući oproštaj u Malagi sa španskim timom u Dejvis Kupu. Biću tamo lično da odam poštovanje tvojoj neverovatnoj karijeri - istakao je Novak.