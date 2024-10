"Posle Australijan opena 2022. godine me je pozvao u Beograd, pa smo otišli i u Crnu Goru i trenirali. Bilo je lepo što me pozvao i što sam imao priliku da treniram sa njim. Šta me je savetovao? Nije samo jedan savet, već skup mnogo sitnica i stvari na terenu i van terena koje on radi drugačije od drugih. Gledao sam ga i pokušavao da analiziram njegove rutine. Nije mi direktno rekao da moram da uradim ovo ili ono, već neke male stvari koje mogu da iskoristim", rekao je Menšik u jednom intervjuu u februaru ove godine.