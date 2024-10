- Nadal mu je bio najbolji prijatelj dok ga je pobeđivao. Kad se stvar promenila, više nisu bili prijatelji. To nije sportski. To je ono što Novak ima u sebi, a oni ne. Federer je možda još uvek najbolji teniser u istoriji, ali je kao čovek sušta suprotnost. Napao je Novaka na Dejvis kupu u Ženevi, shvatio je da je on njegov naslednik i na sve načine je pokušavao da ga diskredituje. Novakov uspeh je neverovatna stvar i nešto što neki ne mogu da shvate - rekao je 2013. godine za naš portal Srđan Đoković.