Tokom ceremonije dodele pehara je bio dobro raspoložen, a govorio je nakon toga i na konferenciji za medije.

"Mislim da postoje neke pozitivne stvari koje mogu da izvučem. Prvo, moj nivo tenisa bio je zaista dobar na ovom turniru, verovatno najbolji od Olimpijskih igara u smislu kako sam se osećao, kako sam igrao, kako sam se borio. Danas sam uradio sve što sam mogao, on je zaslužio pobedu. Bio je prejak u važnim momentima. Takođe, mislim da sam danas u finalu igrao prilično dobro, što mi daje razlog da verujem da mogu još uvek da igram protiv ovih momaka, koji su najbolji na svetu. Nadam se da ću održati taj nivo u narednim mesecima i u budućnosti", rekao je Đoković.

Siner je bio odličan od početka do kraja meča.

"To su vrste mečeva i izazova za kojima težim, da mogu da budem u poziciji da igram protiv najboljih na svetu na najvećim pozornicama. To je ono za šta radim i zbog čega se još uvek pomeram do svojih granica. Ne znam šta će budućnost doneti, samo ću pokušati da se prilagodim... I dalje planiram da se takmičim i igram sledeće sezone, videćemo koliko daleko mogu da doguram".

HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Pričao je i o učinku u aktuelnoj sezoni.

"Što se tiče rezultata, ovo je bila jedna od najgorih sezona. U nekom trenutku moralo je doći do godine kada nisam osvojio grend slemove i nisam mogao da održim taj visok nivo nakon toliko godina. I to je u redu, srećan sam sa svojom zlatnom medaljom na Olimpijskim igrama, to je bio moj glavni cilj ove godine. Naravno, voleo bih da sam osvojio grend slem, ali u redu je, to je to. To je jedna od onih sezona koje morate prihvatiti, srećan sam sa svime što sam postigao u svojoj karijeri".

U Šangaju je propustio priliku da osvoji 100. titulu u karijeri.

"Pa, pazite, to će biti bonus, ako se desi. Sigurno želim da se to desi, ali danas mi nije bilo suđeno. Nastaviću da idem ka tome da se, nadam se, desi u skorijoj budućnosti", rekao je Đoković i dodao:

"Ali, to mi nije 'život ili smrt' cilj. Mislim da sam ostvario sve najveće ciljeve u karijeri. Sada se svodi sve na slemove i to da vidim koliko visoko mogu da podignem lestvicu".

Ne planira da uskoro završi karijeru.

"Sve dok mogu da igram kao ove nedelje, a mislim da mogu da budem rame uz rame sa najboljim igračima, tako da sve dok je to slučaj mislim da ću osećati potrebu da se nadmećem i da će motivacija biti tu, pa da vidimo koliko će to trajati".

