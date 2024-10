"Odnos sa Rodžerom Federerom je bio poseban, ali i sa Novakom imam dobar odnos. Mislim da je to način na koji pristupamo sportu. To je moguće jer, kao što sam već rekao, shvatamo da je to sve što dobijamo. U životu imamo mnogo važnijih stvari van tenisa. Na kraju dana, ako imate dobar odnos sa kolegama, ljudima oko vas ili generalno sa ljudima, bez sumnje, iz mog iskustva, bićete srećniji. Tako da je tenis samo igra, a odnosi prevazilaze to.