"Pogodile su me njegove reči na konferenciji posle finala, kada je pričao o lošim rezultatima. Ocena je iz njegovog ugla bila potpuno razumna, u svetu gde svi mi, a pogotovo ovi najbolji, treniraju sebe da nekad budu potpuno iracionalni. Rekao je da ovo njegova najlošija sezona i da je morala jednom da se desi. Ali i da je srećan zbog osvojene zlatne olimpijske medalje", rekao je Rodik u podkastu.

"Novak je u njegovoj najgoroj sezoni u karijeri igrao polufinale Australijan opena, finale Vimbldona, osvojio olimpijsko zlato, igrao finale mastersa u Šangaju. To bi za neke od nas bila najbolja godina u karijeri! On više nema 30 godina i ima dva monstruma ispred sebe. Bila je ovo ludački dobra nedelja za njega" poentirao je slavni as.