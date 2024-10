- Sa čisto stilske tačke gledišta, čak i to što je Španac i što mu je uzor bio Nadal, Karlosa Alkaraza mogu da uporedim jedino sa Rodžerom Federerom. Isto tako, Janika Sinera samo sa Novakom Đokovićem. Sada, da bismo stvorili novi rivalitet u troje i "veliku trojku" potreban nam je "novi Rafael Nadal" - rekao je Boris Beker u razgovoru za italijansku Gazetu.

- Od US opena očigledno je da Siner igra svoj najbolji tenis. Slično je bilo sa Noletom. Kada je Novak bio malo mlađi, do pre nekoliko godina, mogao je da dominira zahvaljujući svojim osnovama, radu nogu i brzini. Janik nikada ne pada ispod proseka, uvek igra na najvišem nivou. On daje veliku brzinu svojim udarcima i gura protivnike od osnovne linije. Alkarazov stil igre, u smislu lepote, više je sličan onom koji je gajio Švajcarac - kazao je Beker i dodao: