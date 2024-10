- Pokušavam da to kažem na pravi način. Staranje je starenje. Ima mnogo mladih momaka koji vide da Đoković možda nije ono što je bio. Malo je ranjiv. Ne igra baš po standardu na koji smo navikli da gledamo. Ali on ima igru kakvu volim. Ima dobar ritern, agresivan ritern. Nikada ga ne mogu otpisati. Ima hrabrosti u igri, intenziteta. On je kao Nadal, neće ići otići, osim ako nije spreman da pobeđuje.