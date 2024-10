Andrej Rubljov , ruski teniser, trenutno sedmi igrač na svetu, otkrio je da je posle US opena imao ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Sada se osećam savršeno, sve je prošlo kako treba. Ne znam kako da to kažem na inteligentan način, a da ne ispadnem smešan. Umalo da izgubim testis! Imao sam mnogo sreće jer su mi lekari rekli, da sam imao samo pet ili šest sati života, ukoliko krv prestane da cirkuliše - rekao je Andrej Rubljov smejući se, a onda nastavio:

- Da se to desilo, morali bi da mi amputiraju testis. Ne znam zašto sam uopšte tog dana otišao u bolnicu. Rekao sam sam sebi, "hajde u bolnicu da vidimo zašto, imam neki čudan osećaj". Čim su me pregledali, hitno su me operisali. Pre anestezije morao sam da potpišem dokumente da dozvoljavam da se jedan testis amputira, ukoliko sve ne bude kako treba.