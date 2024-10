- Prošle godine sam rekao da će ovo verovatno biti moja poslednja godina i da će tako i biti. Samo što sam to nešto kasnije objavio. Možda su ljudi očekivali da će to biti objavljeno pre Rolan Garosa, ali ja sam rekao da će to verovatno biti moja poslednja godina i na kraju će tako i biti - počeo je priču Nadal, pa dodao:

- Dejvis kup će biti veoma uzbudljiv, nema sumnje, to će biti moj poslednji turnir i povrh svega, predstavljam svoju zemlju. Da razjasnim, ja ću biti u timu jer tako misli kapiten David Ferer. Pokušaću da se pripremim na najbolji mogući način. Neću igrati singl meč samo zato što se povlačim. Igraću ako sam spremniji od svojih saigrača. Imam odgovornost jer predstavljam Španiju. To nije moj oproštaj, to je Dejvis kup, koji je bitniji od mog oproštaja. Ako sam spreman i kapiten misli da ću igrati bolje od saigrača, staviće me.