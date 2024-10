- Vidim to kako i opisujete, kao jedno od najvećih rivalstava, bez sumnje, u sportu. Ponosan sam i počastvovan da sam u toj grupi. Stariji su od mene, Rafa godinu, a Rodžer šest. I uticali su na moju igru i razvoj kao igrača više neko iko. Postao sam kandidat za grend slemove i počeo da igram na najvišem nivou profesionalnog standarda kada sam 2008. osvojio prvu veliku titulu. Sledeća je stigla 2011. Trebalo mi je tri godine da osvojim drugi grend slem i tri godine sam bio broj tri na svetu. Bio sam i drugi 2009. i igrao na visokom nivou, ali zbog njih dvojice nisam mogao da osvajam slemove. Dominirali su u svemu. Nisam imao formulu da ih pobedim. Bio sam u stanju da dobijem meč ili dva, ali ne one važne. Te tri godine bile su ključne u mom razvoju. Učinili su da budem gladniji pobeda. Znao sam da ako pronađem način da pobedim njih dvojicu u velikim mečevima, a mnogo toga stiže iz glave, onda mogu da dođem i do većeg broja grend slemova i počnem više da pobeđujem. I to se i dogodilo - rekao je Novak, pa u dahu nastavio:

- Mnogo mi je pomogao i taj Dejvis kup iz 2010. godine, jedini koji je Srbija osvojila. To mi je dalo krila, neviđeno samopouzdanje, bio sam na vrhu tog talasa. Ipak, rivalstvo sa njima bilo je neverovatno. Kada se Rodžer povukao iz tenisa bio je to tužan momenat za sport, jer je on bio teniska ikona, neviđeni sportista i primer svima. Bio je inspiracija milionima ljudi. Kada je rekao zbogom, sa njim je otišao deo mene i Rafe. Neki su rekli da ću se osećati opustošeno, nisam im verovao, ali kada sam bio na tom Lejver kupu 2022. u Londonu i kada sam na licu mesta video njegovo povlačenje, pomislio sam, 'ovo baš utiče na mene'. Iako smo veliki rivali, kao što je Kristijano Ronaldo rekao za rivalstvo sa Mesijem, oni su bili 'čudni partneri' mnogo godina. Delili smo scenu. Mnogo godina sam ih viđao češće nego majku. Nismo bili bliski prijatelji, ali smo se znali dobro. Ova rivalstva donose milione ljudi u sport i povezuju ljude večno. Zaista večno. Jer čak i oni koji nisu ljubitelji tenisa mogu da vole nekog od nas. Svi su ljubitelji naših mečeva, to će trajati generacijama. Ponosan sam na to iskustvo da sam odigrao 60 mečeva sa Rafom i više od 50 sa Rodžerom. To je neverovatno. Ne sećam se da li ima rivalstva sa većim brojem mečeva nego što sam ih ja imao sa Nadalom. Rivastva su ekstremno važna za sport, koji god. Ljudi vole duele. Iako to nije moja životna filozofija, razumem da ima ljudi koji se dele kao, Boka-River, levo-desno. Bilo je Rodžer-Rafa i onda su mi rekli, 'Novače, šta ćeš ti da uradiš? Ko je taj momak? Nema mesta za trećeg'. I onda smo kreirali najlešpi trio koji je tenis ikad imao.