"To ocenjujem pozitivno jer mi je to ojačalo volju da uspem, da uradim nešto sa svojim životom i imao sam neverovatnu podršku roditelja, koji su uložili svaki evro koji su imali. Odrastanje u tom kontekstu je bilo teško, prolazili smo kroz nedaće i ja sam bio mali dečak koji je izabrao da se bavi sportom koji je za bogate, skup sport za našu situaciju jer Srbija nije bogata zemlja. Mi smo zemlja uspešnih sportista, veoma uspešnih košarkaških klubova, sa veoma bogatom tradicijom. Tenis nije imao veliku tradiciju, da kažemo do dolaska moje generacije, i odjednom, nekoliko godina smo imali najbolje na svetu: Anu Ivanović, Jelenu Janković, Nenada Zimonjića i mene. Svi smo bili broj 1 u nekom trenutku. Svi su se pitali kako se to može dogoditi bez sistema. Imamo teniske terene, imamo neke klubove i određenu tradiciju, ali smo jako daleko od Francuske, Amerike, Engleske i drugih zemalja", rekao je Novak.

"Ja sam preživeo rat, moj grad su bombardovali i danju i noću, video sam mrtve ljude. Sada kada vidim rat u drugim zemljama sveta, ne razumem. Voleo bih da znam zbog čega se to događa, ali to su pitanja za političare i druge ljude. Sve to me čini tužnim, jer ne ostavljamo bolji svet za decu, za buduće generacije, što znači da ne radimo dobre stvari. To je jedan od razloga zbog kojih naša fondacija radi sa decom, želimo da stvorimo bolje društvo za njih, da imaju što bolju edukaciju i zato me nepravda čini ranjivim, posebno prema deci i prema prirodi. Volim prirodu i životinje i takve stvari me uništavaju."