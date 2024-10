"Sada za Rafu... Ne znam gde da počnem, vratiću se na prvi meč 2005. godine, mislim da je to bilo tad. Ko bi rekao da ćemo skoro 20 godina kasnije sa 60 mečeva na najvećoj sceni u ovom sportu. Imam najveće moguće poštovanje, neverovatan si sportista, neverovatna čovek. Rivalstvo je bilo stvarno intenzivno, nadam se da ćemo sedeti na plaži, piti piće i pričati o nečem drugom. Želeo bih da čestitam tvom timu, familiji na karijeri koju si imao. To je i vaš uspeh. Znam koliko žrtve treba porodica da stavi u karijeri profesionalnog tenisera, zaslužili ste ovo koliko i on. Svaka čast na neverovatnoj karijeri."