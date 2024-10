"Bila bi laž kada bih rekao da nikada nisam imao depresiju. Imao sam ozbiljan momenat anksioznosti i napada panike. Čak i tokom teniskog meča. Naravno da mislim da pomaže kada možete da pričate sa ljudima i da podelite iskustvo. Čak bi i teniseri između sebe trebalo da budu otvoreniji. Znam da je to teško jer je tenis individualan sport, ali ipak smo mi svi ljudi na kraju, to može da se desi bilo kome, a ovo je samo tenis. Mislim da mnogo sportista širom sveta polako počinje da iskazuje ovakve stvari, što je sjajno videti. Ne pričamo dovoljno o mentalnom zdravlju. Ja potpuno razumem da muškarci generalno o tome ne pričaju mnogo, a mislim da bi trebalo. Nije to slabost, ja mislim da je to potpuna suprotnost, da je to ogromna snaga", rekao je Grigor Dimitrov.