On veruje da i pored toga što je Đoković najbolji teniser u istoriji da bi mogao da popravi određene elemente u njegovoj igri.

"Izabrao bih ga pre Federera i Nadala jer može da igra duže. Njegovo telo je zdravije od njihovih. Njegova motivacija da bude najveći je bila velika i ako pogledate na to koliko grend slemova je osvojio, mislio sam da će jednog dana postati najveći, što je i učinio", rekao Muratoglu.u razgovoru za "Talking Tennis",

On je svestan da i najveće zvezde imaju svoje slabosti u igri, a kada je upitan šta bi pokušao da popravi kod Novaka, dao je interesanntan odgovor.

"Ima toga što mislim da bi mogao da čini bolje, mada je to teško reći jer je on najveći svih vremena... Ponekad osećam da nije dovoljno agresivan u svojoj igri. On je verovatno momak koji pokriva teren na najbolji mogući način", zaključio je Muratoglu.