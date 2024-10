"Počela sam da plačem od sreće, ali dok se sve to dešavalo pomislila sam 'Bože, šta će da bude njegov sledeći cilj? Sigurno se neće zaustaviti na ovome, šta dalje?'. Ne znam, ali je neverovatno. Zlato je bilo njegov cilj dugo, čekao je godinama on je gigant i po mentalnoj i duhovnoj snazi i na neki način me inspiriše", otkrila je Jelena.

"Da, sada putujem manje, ima mnogo turnira. Sada bira mesta na koja želi da ide i to nije moja stvar, on želi da radi šta hoće u svojoj karijeri i ima moju punu podršku. Deca su oduševljena zbog svega što radi i ponosni us na njega. Ako mi možemo da mu pomognemo da ostane tu još duže i da igra, to ćemo i da uradimo", poručila je Jelena.