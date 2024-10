- Što više vreme prolazi, sve više shvatam koliko je neverovatno to što su postigli Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer. Igrali su gotovo dve decenije tako dobro. Kako su uspeli da zadrže motivaciju i budu tako samodisciplinovani tako dugo? Kako su uspevali da pobeđuju u više od 70 partija skoro svake godine. Jedna stvar je to raditi tokom tri, četiri ili pet sezona, ali imati 20 takvih godina dominacije… Zaista to ne razumem - rekao je Rud, a zatim je pojedine igrače i kritikovao: