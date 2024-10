Karlos Alkaraz je ponovo u Parizu, ali na turniru koji nije upamtio po dobrom – za razliku od "čuvenog komšije" Rolan Garosa, Grend Slema koji je na ikoničnom Šatrijeu ove godine osvojio po prvi put. Na turniru čiji trofej simbolizuje razgranato drvo – do sada su se grane na kojima se nalazio volšebno savijale i lomile, te su porazi od Gastona 2022. i Safiulina 2023. ostale upamćene među njegovim razočaranim obožavaocima u “gradu svetlosti”. Spreman da odgna “baksuz Bersija”, nasmejani Karlitos se danas obratio medijima pre svoj prvog meča koji je na programu takmičenja sutra…

Tek dva treninga održao je svetski broj 2 i već se uverio u izuzetno brzu podlogu, ali se nada da će iskustva iz proteklih sezona i dobra fizička pripremljenost ove godine biti korisna da se prevaziđe zamor i gubitak takmičarskog fokusa koji su ga ometali ovde u prošlosti. “Bilo mi je potrebno da shvatim da sezona traje i posle septembra, I da se stabilizujem posle toliko puno putovanja na turneji. U poslednjoj etapi sam bio više od mesec i po dana odvojen od doma, i ono što sam ove godine nastojao je da bude u svakom smislu spreman da sezonu okončam na najvišem nivou, budem mentalno svež i ostvarim dobre rezultate na poslednjim turnirima”, kaže on.

Iako je ove godine osvojio dva Slema i tri puta pobeđivao Sinera, Alkaraz zaostaje za svojim najvećim takmacem impozantnih 3000 bodova, pa je medije interesovalo šta namerava da uradi po tom pitanju. “Janik je ostvario 91% pobeda u ovoj sezoni, što je izuzetan i redak uspeh, i zato nije bitno to što sam ga pobedio na 3 turnira kada nisam uspevao da ostvarim takav kontinuitet kroz sezonu. Konsistentnost je veliki izazov, i u narednoj sezoni ću nastojati da u svakom turniru u kojem budem učestvovao odem što dalje u žrebu, a svakako da ne gubim u prvim kolima turnira na kojima se to dešavalo”, uz suvi osmeh odgovara Španac.

Zamoljen da prokomentariše izjavu Sinera da je učestvovao na “Slemu 6 kraljeva” u Saudijskoj Arabiji zbog motiva koji nisu bili isključivo finansijski, Alkaraz odgovara uz smeh: “Lagaću vas ako bih vam rekao da sam tamo bio samo da bih igrao tenis i zanemario novac. Svako u svom životu radi kako bi ostvario taj cilj, i to je po meni normalno. Obožavam da igram tenis, i većinu vremena zaista ne mislim na zaradu već uživam u tome. Ipak, treba biti realističan, i očekivati da ćete od igranja tenisa i prihodovati. Nagradni fond u Saudijskoj Arabiji je bio najveći u istoriji, i to je – barem za mene – predstavljalo dobru motivaciju”, iskren je na kraju svog prvog pojavljivanja pred medijima u Parizu Alkaraz.