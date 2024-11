Garbinje Muguruza , bivša teniserka i dvostruka Gren selm šampionka, pored prelepog izgleda, može se pohvaliti i zavidnom karijerom. Naime, ona je jedina igračica koja je pobedila obe sestre Vilijams, Serenu i Venus, u finalu grend slem turnira, a do prvog mesta na rang listi je došla u periodu kada je Rafael Nadal bio „broj 1” na ATP listi, čime je Španija postala prva zemlja nakon SAD 2003. godine iz koje su teniseri držali istovremeno prvo mesto u muškoj i ženskoj konkurenciji. Već sa tri godine je počela da igra tenis, a nedavno se penzionisala.

Par se upoznao tokom US Opena 2021. godine, ali ne u okruženju Nacionalnog teniskog centra, već u mirnoj atmosferi njujorškog Central parka. Garbinje Muguruza je želela da na kratko predahne od uzavrele atmosfere na turniru i da udahne malo svežeg vazduha, ni ne slutivši da će u kratkoj šetnji upoznati ljubav svog života.

"Moj hotel je bio blizu Central parka i bilo mi je dosadno, pa mi je palo na pamet da odem u šetnju. Izašla sam i naletela na njega na ulici. Odjednom se okrenuo i rekao mi: 'Srećno na US Openu'. Ostala sam da mislim: 'Vau, koliko je zgodan", ispričala je bivša teniserka 2023. za "The Sun".

"To je bilo potpuno filmski. Znala sam da ću se udati za njega i pre nego što me je pitao. Kada smo se upoznali, to je bila ljubav na prvi pogled i vrlo brzo smo shvatili da smo idealan par", rekla je ona za španski list "Hola!".