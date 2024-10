Ono što ovaj krug komentatora ističe, a sa čime se slaže i Kurir, je da je ovo primerni slučaj “politike sporta” i to bukvalno od kada je objavljen. Istovremeno, po tim parametrima će se konačno i odlučivati šta će biti odluka WADA, bazirana na kosturu već dostupnih informacija iz istrage Međunarodne agencije za integritet u tenisu (ITIA). Po stručnim preporukama iz tog domena se upravljao Sinerov tim kroz ceo proces, primarno odloživši objavljivanje slučaja na “velikoj skali” kako bi – kada se to konačno desilo – sve imalo konotacije nepovratno završene priče. Ipak, kako se ipak organski desila “buka” i brojni teniski poslenici izrazili svoje negodovanje ovim povodom, otkriva se i druga komponenta strategije koja je uključivala kupovinu vremena pre – iako dubiozno spore – anticipirane reakcije WADA, probuđene iz bezbedne letargije pozivom na odgovornost u oblasti u kojoj je vodeće telo sa takvim nadležnostima u sportu. I dok se čeka reč iz Montreala, komentatori ističu sledeće faktore koji bi imali uticaj u periodu pred nama.

Sineru će valjati da u dominantnom stilu osvoji Masters u Torinu (a zašto ne i sa kolegama odbrani i Dejvis Kup titulu u Malagi) kako bi dokazao svoju jedinstvenu važnost za teniski ekosistem u aktuelnim zbivanjima. Završiti godinu sa preko 3000 poena prednosti u odnosu na drugoplasiranog, osvojiti osam titula na ATP turneji (2 Slema, 4 Mastersa) i potvrditi status super-heroja pred kime nije više samouveren ni Novak Đoković kreira status novog teniskog “kralja” u odnosu na sve ostale, pa čak i igrača projektovanog da sa njim deli primat – Karlosa Alkaraza. Suspendovati takvu zvezdu na bilo koji duži period bi nanelo štetu tenisu kao platformi zabave, biznisu, medijskom sadržaju – i to će sigurno biti važna tema za razmatranje u krugovima koji bi direktno ili indirektno uticali na donošenje te odluke. Kako je Australijan Open kao prva od četiri najveće produkcije u svetu tenisa ujedno i odskočna daska za celu sezonu, sva je prilika da Siner neće biti “uznemiravan” do njegovog okončanja, a posle bi odluka da bude suspendovan na period od 3 meseca bila nešto sa čime bi tenis mogao da “živi” i premosti do povratka u jeku dela sezone na šljaci. Naravno, Rimski Masters bi bio prava prilika da se Janik vrati i pobedama popravi svoju nešto lošiju reputaciju na najsporijoj podlozi, da bi pred Rolan Garos pozitivna tenzija bila utilitarno vođena do ostvarenje željenih ciljeva. Čak i da se WADA odluči na suspenziju od 6 meseci i time sebi “zakači” još veći bedž važnosti i integriteta, ta odluka ne bi trebala da bude doneta pre završetka Australijan Opena – s tim što bi to u postojećim okolnostima i informacijama o slučaju bilo ekstremno (i pomalo osvetnički), za šta – kao ni za potpunu aboliciju – verovatno nema osnove.