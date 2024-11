Od kada je Zverev u jedanaestom gemu do tada uravnoteženog prvog seta napravio brejk zahvaljujući velikim propustima Cicipasa (neiznuđeni aut iz forhenda, dupla servis greška), ishod njihovog šesnaestog susreta mogao se skoro jasno prepoznati. Jasno je da Cicipas nastavlja da traga za stabilnošću na terenu i van njega, što je prava šteta s obzirom na sjajne fizičke predispozicije i repertoar udaraca koje nekadašnji svetski broj 3 poseduje. “Ahilova peta”

Grčkog asa je tranzicija iz defanzive u ofanzivu, koja je em sve ređa – em nedovoljno ubedljiva kada bi to morala da bude – i Cicipas često biva izložen svojim nedostacima i sposobnosti protivnika da konvertuje tu prepoznatu prednost u presudnim trenucima meča.

Vidno otoplelih odnosa usled “zajedničnih muka” (Cicipas – raskid saradnje sa ocem Apostolosom i emotivne turbulencije sa Paolom Badosom, Zverev – tek završen višegodišnji slučaj nasilja u domaćinstvu nad nekadašnjom devojkom), srdačni zagrljaj dvojice asova kojima i dalje osvajanje Grend Slema predstavlja neostvareni imperativ pozdravljen je od ljubitelja tenisa u Parizu, a u tom smislu – naročito birane reči hvale Stefanosa za Sašinu igru.

“Lično mislim da je Saša igrač koji je ubedljivo najviše napredovao od prošle godine, pogotovo ako poredim naš poslednji meč ovde. Njegova igra je sada snažnija, brža, prodornija. Na momente nisam znao šta da radim protiv njegovog forhenda, bio je sveprisutan na terenu, stavljao me pod pritisak celo vreme”, rekao je Cicipas medijima posle meča, ne previše utučen ovim porazom.

Zanimljivo je da za ovo postoji i poseban razlog – a to je promena konfiguracije reketa kod Zvereva. Iz njegovih prethodnih izjava, shvaćeno je da bi morao sebi da omogući bržu igru kako bi bio konkurentniji u mečevima protiv Sinera (i Alkaraza), pa je njegov “Gravity” doživeo određene promene. To je ujedno i glavni razlog zbog kojeg Zverev ovde trenira “duplu porciju” – i pre meča, ali i posle njega (i to već danima) kako bi se što pre privikao na svoje ažururano “oružje” pre završnog Mastersa u Torinu i uoči početka sezone na Australijan Openu u Melburnu.

“Siner je možda ipak više napredovao od mene u odnosu na prošlu godinu, i svi mi nastojimo da stalno radimo na poboljšanju naše igre – pošto moderni tenis to zahteva”, jasan je Zverev u odgovoro na Cicipasovu tvrdnju. “Cilj mi je da popravim neke segmente moje igre pre Melburna, naročito one u kojima su protivnici bolji od mene”, smatra on, ali ne otkriva da li je u pitanju servis ili nešto drugo.

U odgovoru na pitanje Kurira da li smatra da je upravo on taj koji bi trebao da bude član nove “velike trojke” svetskog tenisa – uz Sinera i Alkaraza, Saša daje poduži odgovor.

”Znate da sam ovde igrao finale 2020. godine, a da je naredna prošla u znaku Novaka, Danila i mene. Novak je osvojio Vimbldon, ja olimpijsko zlato i Završni Masters a Danil Njujork – i u 2022. sam ušao sa ambicijama da budem najbolji igrač na svetu. U tom raspoloženju sam i došao na Rolan Garos, i svi dobro znamo šta se tada desilo (povreda u polufinalu protiv Nadala). Posle toga nisam dugo igrao, a od prošle godine nisam želeo da očekujem ništa drugo osim što temeljnijeg povratka u formu kako bi ove krenuo sa pravljenjem novih planova. Često kažem da sam “uzeo odmor od svojih najvažnijih planova na 2 godine”, i da se njihovom ostvarenju vraćam tek naredne godine. Ono što je potpuno sigurno sada je da su Janik i Karlos ubedljivo najbolji, pa čak i ako ovde uspem da Karlosa preteknem za mesto broj 2. Ja sam dosta stariji od njih dvojice, i to je dodatni faktor koji je nepobitan u toj diskusiji – ali znam šta mi je raditi i nastojaću da ono što budem zacrtao sprovedem u potpunosti”, optimistično zvuči Zverev.

Po svemu do sada viđenom od Nemca, uopšte ne bi začudilo to da u nedelju po prvi put u karijeri podigne “drvenasti” trofej u Parizu. Iako je do sada odigrao čak 84 meča ove sezone (što je malo više od polovine rekordnih 150 Giljerma Viljasa, za one koje to interesuje) Zverev i dalje izgleda veoma svež i posvećen tome da do kraja godine naznači šta bi sve mogli da očekujemo od njega narednih sezona…