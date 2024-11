Dok ne krene ponovo da bije lopticu, Nik Kirjos (29) uveseljava ljude širom planete gostujući u raznim podkastima, a onda i komentarima na društvenim mrežama. Njegove reči se prenose i izazivaju pažnju, što je bio i poslednji slučaj, kada je govorio u podkastu "The Louis Theroux".

- Verujem da je Zemlja okrugla, ali ne bi me šokiralo da je ravna - rekao je Australijanac i dodao da o spuštanju čoveka na Mesec ima različite stavove:

- Mislim da je u toj celoj priči interesantno jedino da su Amerikanci to prvo uradili. A, pre toga nisu imali nijedno uspešno poletanje rakete. A, onda su odjednom sleteli na Mesec.

- To je ludost. Kako je moguće da sve mere budu ispravne, te da su piramide tako savršeno usklađene. A, napravljene su guranjem ogromnog kamenja na drvima?! Zašto su vrata toliko ogromna? Ko treba da uđe kroz ta vrata ako su tako velika? Ne znam ko je sagradio piramide, samo mislim da ljudi nisu bili sposobni za tako nešto. Sada je 2024. a mi ljudi ne možemo da se složimo. A, mislite da smo napravili piramide? To je ludost.

- Samo sam se borio sa tim ko sam. Bilo je teško u to vreme i nisam osećao da mogu da se odmaknem od sporta i rada na sebi i da se nađem u pravom prostoru. Ponekad sam bio umoran od toga da budem Nik Kirjos i da igram tenis na profesionalnom nivou. Ponekad sam samo želeo malo odmora i mislim da svi to zaslužuju. Samo sam igrao, i igrao, i igrao, i nekako se nosio sa svim tim. Bilo je to mračno vreme za mene. Kao da sam pio sve vreme, pa je sve izmicalo kontroli.