“Holger, puno lepih stvari u životu nastaje iz trojke. Ti, Karlos (21) i Janik (23) ste iz skoro iste generacije, imaš veoma respektabilne rezultate protiv obojice. Da li veruješ u to da je tvoje mesto na vrhu teniske piramide, uz njih dvojicu?” pitali smo Runea danas u Parizu.

“Da li već postoji nova Velika trojka u tenisu?” uzvraća pitanjem on.

“Ah, ali Novak je Novak, on je nešto drugo. Za mene postoji samo jedna Velika trojka u tenisu”, jasan je Rune.

Nažalost, u poslednje vreme je češće pobeđivao sebe, lutao od jednog do drugog stručnog tima (Muratoglu, Beker, sada ponovo Kristensen), pokazivao ružnu stranu svojih emocija kroz razočaravajuće gestove – ali je u pitanju takav teniski kvalitet da mu se oprašta mnogo lakše nego što bi nekom drugom.

“Čestitam Saši na sjajnom meču, gde je izuzetno verovao u svoje udarce sa osnovne linije, kao i servis. Ja sam ponajviše nastojao da radim na elementima igre koje smo moj trener i ja identifikovali kao nedostatke, ali nisam uspeo da kroz ovaj meč to i sprovedem. Za mene je ipak ovo bio dobar turnir, iz koga izvlačim nauk i saznanje šta je to što bih trebao da unapredim. Žalim prevashodno zbog toga što nisam dobro servirao na početku meča, kao i što odvažnost u udarcima sa osnovne linije nije pratila preciznost i pravovremeno postavljanje. Naravno, u pitanju je proces kako bi se ove stvari dovele u red, konsolidovala igra – i verujem da se krećem u dobrom pravcu, iz dana u dan”, ističe on.