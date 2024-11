Saša Zverev liči na mašinu koja ove pariske jeseni neprikosnoveno melje sve pred sobom, a kada se meč završi – odlazi na jednočasovni trening, kao da mu nije dosta napora koje doživi tokom meča i pred 15,000 bučnih navijača. U današnjem polufinalu je pred “zverkom” poklekao i ove godine ovde odlični Holger Rune u dva skoro rutinski odrađena seta – a koliko je njegov ritam ovde čudan svedoči i činjenica da se sam pojavio na konferenciji za medije, bez pratnje agenata iz ATP organizacije – što je izazvalo čuđenje i smeh u media centru.

“Dolazite li?”, pita nas Zverev.

“Mi smo uvek tu, ali nismo verovali da si i ti”, odgovaramo, aludirajći na to koliko vremena provodi u Akor Areni.

“Želim da unapredim nekoliko elemenata u mojoj igri, u čemu su Janik i Karlos trenutno bolji od mene. Ne u svim, ali u tih nekoliko – da budem jasan. Ne želim da ovaj napredak bude kratkoročan – za danas, za sutra, nego uopšte – za narednu sezonu. Njih dvojica su izuzetno agresivni, i razvoj tenisa je najviše izražan u tom smislu. Kada oni dođu u poziciju da napadnu, kada im stigne laka lopta – u 90 odsto slučajeva je taj poen osvojen, bilo da se radi o vineru ili neiznuđenoj grešci. Toliko jako udaraju lopticu, toliko su precizni - da to imponuje, i u tom smislu smatram da imam puno prostora da napredujem”, ističe Zverev.

Fatih Aktas / AFP / Profimedia

Pitali smo ga da li možda pomisli na to da stavlja previše pritiska na sebe kroz ovaj veoma intenzivan raspored dodatnih treninga – pogotovo što neće igrati protiv njih na turneji uskoro?

“Uopšte nije tako. Moje mišljenje je da u tenisu uvek morate da napredujete, jer ako to ne činite – ako ostanete u istom mestu – dalje jedino možete da nazadujete. To čine i drugi igrači, uostalom. Janik je izuzetno puno napredovao ove godine, a u nekim stvarima i Karlos. A ako pogledate ka Novaku u poslednjih 15 – 20 godina, mislim da je napredovao bukvalno svake godine. Ako ga pitate da li je danas bolji teniser nego što je bio pre godinu dana – ili pre 10 – mislim da bi vam odgovorio da je bolji danas. Ja i dalje ispred sebe imam ostvarenje svojih najviših ciljeva, i da bih to uradio – znam da moram da budem bolji nego što sam bivao do sada”, jasan je Saša, još jednom odavajući počast njegovom uzoru Novaku.

“Lepo je ponovo biti na najvišem mestu na rang listi u mojoj karijeri”, komentariše Zverev činjenicu da je ulaskom u finale “preskočio” Alkaraza na drugom mestu. “Naravno, želim doći I do samog vrha – ali Janik uživa u svojoj najboljoj sezoni, kao i Karlos, jer je ipak osvojio dva Grend Slema. Po meni su njih dvojica bez sumnje i dalje najbolji igrači na svetu”, konstatuje Zverev. “U smislu svega što sam do sada rekao, nadam da se je ovo moja najbolja verzija do sada. Osećao sam da sam pred velikim ostvarenjima krajem 2021. godine, osvojivši olimpijsko zlato i Završni Masters, što sam preneo na Rolan Garos 2022. – kada sam zaista osećao da mogu da osvojim svoj prvi Slem i napokon postanem svetski broj 1. Ono što je usledilo je trogodišnja pauza u tom procesu, odnosno dve godine u kojima nisam bio kandidat za osvajanje najvećih turnira u našem sportu”, prenosi nam Zverev, i dodaje:

“U tom smislu sam veoma srećan što sam se krajem ove sezone približio prvom mestu, jer ništa nije garantovalo da ću se vratiti na ovu poziciju. Za mene ovi rezultati predstavljaju veliko zadovoljstvo, i motivišu me da dalje napredujem i dođem na prvo mesto. Moj primarni cilj je da do Australijan Opena napredujem u elementima igre u kojima su Janik i Karlos bolji od mene – a ne nužno da osvojim ovaj turnir ili da se zadovoljim trenutno postignutim. Naravno, biti u finalu turnira serije 1000 je veliko ostvarenje za svakog tenisera i privilegija doći u ovu poziciju – ali moj stručni tim i ja imamo druge ciljeve pred nama za sledeću godinu. To je naša vizija i jedini istinski cilj koji imam pred sobom u ovom trenutku”, zaključuje Nemac.