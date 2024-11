“Dugo sam čekao ovakav momenat”, radosno nam kaže Amber. “Ove nedelje sve dobro funkcioniše u mojoj igri, dobro se osećam na terenu – i to je prvi preduslov u situaciji kada morate da budete kao mašina iz dana u dan. Bio je ovo promenljiv meč, veoma težak – i drago mi je da sam uspeo da pronađem rešenja u teškim trenucima, ostanem u igri i borbenošću preokrenem situaciju u moju korist. Ovo je bila jedna od najvažnijih pobeda do sada, i delim ovaj uspeh sa publikom koja me ni večeras nije napuštala tokom celog meča”, ističe on.