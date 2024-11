“Saša, molim te reci nam da nisi zakasnio zato što si ponovo bio na treningu posle meča”, Kurir otvara druženje Zvereva sa medijima. “Da, jesam, trenirao sam”, odgovara Nemac, sa izrazom lica po sistemu – zar vas to i dalje čudi?

“”Ciljevi za sledeću godinu su jasni, ali ne planiram da sebi postavljam neke zadatke, idealna “prolazna vremena”, sličnu metriku. Rezultati će sami doći do mene ako budem dobro radio, i svakako ih neću forsirati. Želim da igram bolje, znam šta je to što bih trebao da unapredim – i na tome ću raditi svakog dana”, jasan je Nemac, koji će ipak napraviti dva dana pauze i sledeći put trenirati – u sredu.

Nije očekivao da će današnji meč biti rešen ovako ubedljivo – jer su poslednja dva susreta za Amberom bila mnogo neizvesnija. “Svakako nisam mislio da će biti 6:2 6:2, ali mi je bilo jasno da od početka odlično osećam lopticu na reketu – čak i u poenima koje sam gubio. To mi je omogućilo da slobodno igram agresivnije, jače. Amber je jedan od najboljih igrača na turneji kada uspe da nametne svoj agresivni stil igre – ali nije ni izbliza toliko uspešan kada se brani, i uspeo sam da ga stavim danas u tu poziciju”, objašnjava formulu uspeha Zverev.

Ovom pobedom Zverev je stigao do impozantnih 26 uzastopnih pobeda protiv levorukih igrača, ali je poznato zbog čega on ima određenu prednost nad mnogim drugim teniserima u tom smislu: “Za mene je mnogo prirodnije da igram protiv levorukih, jer sam celo detinstvo trenirao sa bratom Mišom koji igra levom rukom. Više sam navikao na to, lakše čitam njihove spinove i servise – ali ne mogu da kažem da mi je uvek ugodno da igram protiv tenisera sa tom karakteristikom”, kaže Zverev.