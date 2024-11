- Ekipa je jutros stigla u Bil i prvi trening smo održali od 16 do 19 časova. Sve igračice su željne igre i dokazivanja. Na žalost treći put za redom u plej-ofu ne mogu, iz objektivnih razloga, da računam na najbolje rangirane igračice. Ali to ne znaci da ćemo se predati. Lola i Mia pružaju i više od 100 odsto mogućnosti kada igraju za reprezentaciju. Ovo će biti i velika škola za debitantkinje Anju Stanković i Nataliju Senić. Takođe očekujem i pun doprinos Katarine Jokić. Švajcarska je favorit ali moraće to da pokaže i na terenu - poručio je selektor Dušan Vemić.