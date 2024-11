"Ne radi se o tome da li ovo shvatam kao posao. Već o tome da imate zadovoljstvo u igri, jer... Kako da to kažem, a da se ne ponavljam? Monotonija? Da, pitali su me na konferenciji za medije, da li sam bio iznenađen kako je Fric stizao lopte u razmenama, trčao je mnogo, dobijao ih. Ne, nisam bio iznenađen time. Igramo ovakav tenis već dve godine. U 2019. i 2020. sam dobijao mečeve 6:2, 6:2, ovih dana to nije moguće. Ali moram da se borim. Poslednji meč sa najlakšim rezultatom bio je protiv Kobolijem 6:2, 6:4. Ali to je trajalo dva sata, igrali smo duge razmene. Takav vam je tenis danas. Ako nemate snagu kao Alkaraz ili Siner, da ubrzate sporu lopticu, onda igrate monoton tenis, napred i nazad. Nema više taktike. Izađem na teren i nema taktike. Odigravaš lopticu gde možeš. I sada nisam bio spreman da idem do kraja", zaključio je Medvedev.