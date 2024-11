"Nedostajala mi je domaća publika, koja je uvek uz vas, bez obzira na to koji je rezultat. Zabolelo me je što nisam igrao u Rimu zbog povrede, ali mi je drago da sam ponovo u Torinu, spreman da se maksimalno borim u najjačoj mogućoj konkurenciji", kaže Siner.

"I dalje sebe vidim kao 23-godišnjaka koji igra tenis, ali mi je drago da nekoliko mojih sponzora potiče odavde i da sam imao to zadovoljstvo da upoznam njihove porodice. Za Italijana je igrati u Italiji nešto veoma posebno i uvek sam zahvalan na prilikama i počastima koje su mi se ukazale. Trudim se da ostanem onaj stari time što sam potpuno posvećen tenisu, prihvatajući te druge aspekte moje profesije takvima kakve jesu, odgovara on.

"Svaki meč protiv svakog igrača je drugačiji, bez obzira na to da li ste ili kada ste poslednji put igrali sa njima. I ja sam bio u toj poziciji, nisam kalkulisao i to je normalno. Takođe, postoje igrači koji su me već pobeđivali i koji sigurno nisu previše obuzeti činjenicom da sam sada broj 1, 2 ili 3. Svako od nas će želeti da iz prethodnog meča izvuče neki nauk i proba da bude bolji nego što je tada bio – od samog sebe, od protivnika. Ipak, moj pristup je da uvek nastojim da budem fokusiran na sadašnjost, da sam potpuno svestan upravo ovog momenta. Ne bavim se prošlošću previše, ne projektujem budućnost, jer ovo je sport u kome morate da budete najbolji mogući u ovom momentu, da pratite šta se dešava upravo sada. U tom smislu sam veoma zadovoljan sobom", ističe Siner.