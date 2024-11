Bilo kako bilo – možda čudno izgleda to što je Karlitos obe pobede nad Andrejem izvojevao na betonu dvorane u Torinu, a Andrej jedinu na šljaci “njegovog” Madrida ove godine, ali kod ove dvojice asova je retko šta konvencionalno.

“Karlos je odigrao možda i najbolji meč od kada smo postali rivali. Iznenadio me je čisto ravnim i snažnim servisima i visokom procentom prvog. Drop-šotovi su kod njega redovni izbor da se promene ritam, tako da sam to očekivao. Kada igra ovako kao što je danas bio slučaj – ne znam - teško je naći nekog ko bi mogao da ga pobedi, sa izuzetkom dvojice”, smeje se Rubljov.

Teoretske šanse da Rubljov prođe dalje još uvek postoje – ako Zverev večeras pobedi Ruda u dva seta…”Pratio bih taj meč sa više interesovanja da sam danas pobedio. Naravno, rado pratim sve mečeve – jer ih igraju najbolji teniseri današnjice, pa sam tako gledao i Sinera i Frica, iako su u drugoj grupi”, rezimira on.

“Potrudio sam se da uđem u ovaj meč sa drugačijim stavom nego što je to bio slučaj protiv Ruda, iako se ponovo nisam osećao dobro. Nastojao sam da se fokusiram na servis, da ga učinim maksimalno korisnim; da budem istrajan u razmenama sa osnovne linije, ali da budem efikasniji I dominantniji uz manje trčanja – što se ispostavilo kao formula za uspeh. Pošto i dalje osećam posledice bolesti, danas mi je pomoglo to što sam nosio protezu za nos da bih mogao lakše da dišem, i sigurno ću je nositi ponovo sutra na treningu”, kaže on.