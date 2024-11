"Andrej je moj prijatelj i odličan igrač, ali nije dobro počeo turnir. Inače imam lepa sećanja na naše prethodne mečeve ovde, jer sam jedine pobede protiv njega ostvario upravo u Torinu. Mislim da je veoma zabavno to što nam je grupa potpuno otvorena. Odigrao sam dva dobra meča do sada, ali protiv Saše nisam osvajao najvažnije poene i uspevao da dođem do brejka. U svakom slučaju, učinio bi mi uslugu kada bi pobedio Karlosa, jer bi u suprotnom morao da pobedim Andreja da bih imao šanse da se kvalifikujem,a to je ionako najbolji scenario za mene. Uživaću u meču njih dvojice, koji je uvek veoma dinamičan i mislim da je Saša taj koji ovoga puta odlučuje, iako se može desiti da će set-količnik presuditi u slučaju njegovog poraza. Zbog toga mi je najbolje da se usresredim na moj večernji meč sa Andrejem, koji možda bude i moj poslednji u ovoj sezoni – pa i zato treba maksimalno angažovan ići na pobedu", jasan je Rud.