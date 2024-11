“Ima više razloga za to. Da se Karlos osećao bolje, njegov meč protiv Kaspera je sigurno trebao da ode u tri seta, iako Kasper ovde igra fantastično. Andrej je takođe mogao da odvede meč u treći set protiv Karlosa, dok je uistinu jedini igrač koji je dominantan u ovom trenutku Janik. Prošle godine smo imali sijaset mečeva u tri seta, ove ne – i to potvrđuje da je tenis potpuno nepredvidiv, čak i u mečevima igrača koji se odlično poznaju, jer se I najboljima može desiti da nemaju svoj dan. Ako ste ljubitelj tenisa i priželjkujete mečeve u tri seta ovde, možda vam se kasnije i posreći”, kaže Zverev.

Na komentar da je u impozantnoj formi – gde je protiv Rubljova izgubio samo 10, a protiv Ruda tek 11 poena na svoj servis u celom meču – Zverev šaljivo odgovara: “Sad ste me izbaksuzirali. Ako pretrpim brejk u narednom meču, setiću se vas – jer će to biti jedini razlog za to”, kaže Nemac, čiji glavni problem je često umeo da bude nestabilnost u servisu i duple servis-greške.

Neverovatnu praksu treniranja i pre i posle meča, započetu u Parizu, Zverev nastavlja i u Torinu, na turniru osmorice najboljih – što objašnjava rečima: “Rekao sam vam u Parizu da ovi treninzi nemaju veze sa aktuelnim turnirom, već sa onim što me očekuje naredne sezone i za koju želim da unapredim neke stvari. Moram da budem konkurentan sa Karlosom i Janikom, i ako su oni reper za kvalitete potrebne da bi se osvajali Slemovi – moram da dođem do tog nivoa. Pošto će i oni učiniti sve da bi napredovali, to moram da činim i ja”, jasan je on.