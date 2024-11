“Biće to uobičajeno veče pred nastavak takmičenja, jer pretpostavljam da ću nastaviti turnir u polufinalu. Iskreno, ne gledam tenis previše, i ne verujem da ću nešto menjati – ali ću pratiti rezultat s vremena na vreme. I ako ne prođem dalje, neće biti smak sveta – jer ako pobedite u dva meča na turniru 8 najboljih i izgubite od prvog na svetu – teško da ste nešto mogli mnogo bolje da uradite”, jasan je Fric.

“Naši mečevi su najčešće bivali veoma neizvesni. Jednom me je dobio na Vimbldonu u pet, a jednom u četiri seta – a ja njega ove godine u meču koji sam realno mogao i da izgubim, kao i meč na Ju Es Openu. U suštini – ko bude uspešniji u izvođenju zacrtanog na dan meča, pobeđuje. Najčešće odlučuje samo nekoliko poena u mečevima nas dvojice…” kaže Tejlor.

“Ne verujem da bilo ko treba da bude uvažen dok ne osvoji Grend Slem. Ako neko smatra da niste kadar da osvojite Slem, onda će mu biti interesantniji mlađi i dolazeći igrači, oni koji bi mogli da imaju taj potencijal – i to je uobičajen pristup toj temi. Nisam neko ko voli previše da razmišlja o promeni stila igre, pristupa udarcima – jer u mom slučaju to može da bude štetno. Normalno je da adaptirate igru prema podlozi, lopticama, uslovima – ali ne verujem u neke značajnije promene u udarcima kod top igrača o kojima se toliko priča. Tokom proteklih godina sam pokazao zbog čega sam najbolje rangirani američki igrač, i rezultati govore sami za sebe. Ako to nekome nije dovoljno, ne znam šta jeste. Možda im se više dopadaju oni koji su atraktivniji na terenu”, sa notom cinizma odgovara Fric.