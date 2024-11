– Prvi utisci su sjajni. Veoma mi je drago što sam postao deo tima koji ima šampionske ambicije. Momci su me odlično prihvatili i srećan sam što mogu da pomognem u ostvarenju zacrtanih ciljeva. Mešavina mladih i iskusnih igrača je svakako najbolja kombinacija u sportu – stariji igrači su tu da doprinesu iskustvom, mlađi da pruže energiju i mislim da je Partizan napravio odličan spoj. Ciljevi su jasni, a posle pobede nad Vojvodinom ambicije su samo porasle. Vidim klub u borbi za sve domaće trofeje, a nastup u Evropi je za mene bio motiv više da obučem crno-beli dres. Mislim da možemo do same završnice takmičenja, pa čak i do finala – izjavio je Vujović.