“Bila je ovo teška nedelja, u kojoj su me mučili fizički problem. U tim okolnostima ne mogu da budem potpuno nezadovoljan igrom na ovom divnom turniru, i danas izgubio protiv jednog od najboljih tenisera sveta koji je pokazao vrhunski nivo igre. Voleo bih da sam bio još uspešniji nego prošle godine u nastojanju da uđem svežiji u ovaj deo sezone, da mogu da budem konkurentan na svakom turniru uprkos sveopštem zamoru – jer je ovo zaista velika privilegija”, ističe Alkaraz.

Naredne nedelje će biti akter istorijskih mečeva na finalu Dejvis Kupa u kojima će se od tenisa oprostiti sunarodnik Rafael Nadal. “To će biti iskustvo o kome nisam mogao ni da sanjam. Želim da osvojimo Dejvis Kup, mislim da imamo dobru šansu ove godine. Ipak, najviše bih voleo da osvojimo ovaj trofej zbog Rafe, jer to za mene ima najveću emotivnu vrednost”, iskren je on.

“ Možete da očekujete da će Novak biti izuzetno opasan igrač ”, uz osmeh odgovara Karlitos, I nastavlja: “Njegova sloboda je da bira gde će da igra, i pre smo se uverili u to da je među najvećim kandidatima za osvajanje bilo kog turnira čak i kada pre toga ne odigra zvanični meč dva, tri, četiri meseca. U Australiji će njegov uspeh puno zavisiti od toga koliko će biti gladan trijumfa. Novak će biti svež, raspoložen posle vremena provedenog sa porodicom, moći će puno da trenira u međuvremenu i da uđe u turnir veoma motivisan. Uživaćete u njegovim nastupima, u to sam siguran”, hvali svog starijeg kolegu Alkaraz.

“Svaki igrač želi da dođe do finala svakog turnira na kome nastupa. Ove godine sam imao odlične i loše turnire, i radiću na tome da mogu da prođem do polufinala svakog kako bih imao šanse da ga osvojim. Srećom sam još uvek veoma mlad, imam dug put pred sobom da stvari dovedem u red – a počeću da radim na svim ciljevima već za koju nedelju, da budem mnogo više konstantan u igri, da bolje podnosim pritisak u mečevima protiv snažnih i raznovrsnih igrača kao što je Saša. To će mi doneti potrebno samopozdanje, i nadam se da ću ga sledeće godine preteći u pobedama”, nasmejan završava razgovor dvostruki osvajač Grend Slemova u ovoj sezoni Alkaraz.