Svestan je Rud da protiv Sinera mora da odigra “najbolji meč godine” kako bi imao bilo kakve šanse da mu nanese prvi poraz u njihovom trećem susretu. “Janik je sa punim pravom svetski broj 1, igra sjajnu sezonu – a i ove nedelje je besprekoran, u polufinalu je bez izgubljenog seta. Svejedno, biće veoma zabavno – a kroz pobedu nad Novakom u Monte Karlu sam naučio dve-tri stvari o tome kako je to moguće ostvariti protiv najboljeg tenisera sveta. Biću autsajder koji će morati da odigra najbolje što može u ovim okolnostima. Janik je imao ceo dan odmora pred naš meč, ali takođe možda oseća I veći pritisak jer igra pred domaćom publikom i od njega se očekuje da pobedi. Ipak, čini mi se da je on zaboravio kako izgleda izgubiti meč, pa ću se potruditi da ga malo iznenadim i vidim gde će me to dovesti. Stvarati male šanse i iskoristiti ih bi moglo da bude važno za mene sutra, jer – svaki meč je u suštini otvoren, ako u njega uđete sa pravim mentalnim stavom”, prenosi nam on.