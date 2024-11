- Miomir me je pozvao, njegov menadžer i on. Seli smo i popričali – želi, hoće i može više u odnosu na ono što je postigao dosad. Drago mi je što mi je ukazao poverenje. Mislim da nije ispunio sav potencijal. Nedostaju mu kontinuitet i disciplina. Svakako je lakše to što ga poznajem, selektor sam, gledao sam mnogo njegovih mečeva i znam šta je početna pozicija - rekao je Troicki za Sport klub i dodao: