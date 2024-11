Španija u utorak igra protiv Holandije u četvrtfinalu Dejvis kupa u Malagi, a Nadal je ranije objavio da će mu to takmičenje biti poslednje u karijeri.

Upitan kako se oseća i da li je spreman da igra, Nadal je novinarima rekao: "To je pitanje za selektora".

"Uživam u ovoj nedelji. Ne obraćam mnogo pažnje na povlačenje. Posle ove nedelje, to će biti velika promena u mom životu", dodao je jedan od najboljih tenisera svih vremena.

On je rekao da nema smisla da nastavlja karijeru kada zna da nema mnogo šanse da bude konkurentan koliko bi on želeo, pošto mu telo to ne dozvoljava.