U očekivanju prvog meča poslednjeg takmičenja u karijeri žive legende i jednog od najvećih asova tenisa i sporta svih vremena Rafaela Nadala protiv Holandije danas u Malagi, izuzetno emotivnim pismom svom velikom rivalu i prijatelju obratio se kolega koga je nesumnjivo najviše cenio i sa kim je uspostavio poseban odnos - Rodžer Federer.

Pismo prenosimo u celosti:

Vamos Rafa!

Dok se spremaš da diplomiraš sa tenisa, voleo bih da podelim nekoliko stvari sa tobom pre nego što postanem previše emotivan.

Počnimo od onog što je jasno: Pobeđivao si me puno puta, više nego ja tebe. Izazivao si me na načine na koje niko drugi nije. Na šljaci mi se činilo da ulazim u tvoje dvorište, i morao sam da se borim više nego što sam ikada mislio da ću morati da bih ti parirao. Naterao si me da preradim svoju igru čak i u tome da promenim veličinu glave mog reketa, u nadi da ću biti konkurentan.

Nisam veoma sujeverna osoba, ali ti si u tom smislu podigao lestvicu na viši nivo. Tvoj ceo proces, svi oni rituali; postavljanja flašica sa vodom kao da su olovni vojnici u stroju, nameštanje kose, donjeg veša...I sve to sa najvećim mogućim intenzitetom. Potajno sam obožavao da posmatram sve to, jer je bilo toliko jedinstveno, jer si to bio ti.

I da znaš, Rafa, ti si taj zbog koga sam još više uživao u ovoj igri. Možda ne isprva, da budem jasan. Posle Australijan Opena 2004 postao sam broj 1 po prvi put. Mislio sam da sam se popeo na krov sveta. I tako je i bilo, sve do dva meseca kasnije, kada si izašao na teren u Majamiju u svojoj crvenoj majci bez rukava, ponosno pokazujući te tvoje bicepse i ubedljivo me pobedio. Sve to što sam o tebi slušao pre o čudu sa Majorke, talentu generacije, budućem osvajaču Slema nije bilo samo fama.

Obojica smo otpočinjali naše putovanje, i zajedno smo ga prolazili. Dvadeset godina kasnije, Rafa, moram da kažem: Koliko je impresivno bilo sve što si postigao, uključujući osvajanje istorijskih 14 Rolan Garosa. Španija se ponosi tobom – ceo teniski svet...!

Stalno razmišljam o našim zajedničkim sećanjima, promovišući naš sport zajedno. Onomad kada smo igrali na terenu koji je bio pola-travnati, pola-šljaka; obarajući rekord u posećenosti teniskog meča svih vremena u Kejptaunu, igrajući pred 50 hiljada ljudi. Stalno zezajući jedan drugog, iscrpljujući se međusobno na terenu da bismo morali bukvalno jedan drugog da pridržavamo kako ne bismo pali od umora na ceremoniji dodele trofeja.

Zahvalan sam ti što si me pozvao na Majorku kako bih učestvovao u otvaranju Rafa Nadal Akademije 2016. Zapravo, na neki način sam pozvao sam sebe. Znao sam da si ti previše učtiv da bi insistirao da budem tamo, ali nisam nikako želeo to da propustim. Ti si uvek bio uzor deci na svim meridijanima, i Mirka i ja smo toliko srećni što su naša deca imala priliku da treniraju u tvojim akademijama širom sveta. Uživali su i toliko puno naučili istovremeno, kao i hiljade drugih mladih igrača i igračica, iako sam se brinuo da će mi se deca vratiti kući kao levoruki teniseri.

A onda, London – Lejver Kup 2022, moj poslednji meč. Toliko puno mi je značilo to što si bio uz mene, ne kao rival već partner u dublu. Deliti teren i suze sa tobom te noći će biti jedan od posebnih momenata moje karijere – zauvek.

Rafa, znam da si sada usredsređen na poslednje korake u svojoj epskoj karijeri. Pričaćemo kada to završiš. Za sada, želim jedino da čestitam tvojoj porodici i timu koji su ostvarili ogromnu ulogu u tvom uspehu, i da znaš da tvoj stari prijatelj uvek navija za tebe. I da će navijati za tebe jasno i glasno u svemu što budeš nadalje radio.

To je Rafa!

Uvek sve najbolje, tvoj obožavalac,

Rodžer Federer

Kurir sport/Vuk Brajović