Rafael Nadal doživeo je lagan poraz u meču koji je možda i poslednji u njegovoj karijeri. Igrao je u singlu u Dejvis kupu u Malagi i izgubio je od Botika van de Zandšulpa - 6:4, 6:4. Još jednom je moglo da se vidi da je španski teniser daleko od onog nivoa koji ga je nekad krasio... Bilo je to veoma emotivno za njega, što se videlo i po suzama pred početak meča.

Držao se Rafa dosta dobro u prvom setu, nije bilo ni prilika za brejk sve do devetog gema. Tada je Holanđanin napao, došao do dve prilike i drugu pretvorio u brejk. Potom je drugu set loptu pretvorio u vođstvo i ispostavilo se da je to bilo sve od Rafe u ovom meču.