Rafael Nadal doživeo je lagan poraz u meču koji je možda i poslednji u njegovoj karijeri. Igrao je u singlu u Dejvis kupu u Malagi i izgubio je od Botika van de Zandšulpa - 6:4, 6:4.

Nakon meča, na konferenciji za medije, Rafa je pričao o svojim emocijama koje nije mogao da kontroliše tokom intoniranja himne.

- Osetio sam te emocije, da to može da bude poslednji moj meč. To sam osetio. I onda, naravno, emocije da slušam himnu poslednji put kao profesionalac. To je posebno. Pomešano mi je sve bilo, sve je to teško. To je takav momenat, želeo sam da pokažem najbolje što mogu, ali ova energija nije bila dovoljna. Čestitke Botiku, bio je bolji od mene, nema potrebe da se lažemo sada - rekao je Nadal na početku svog izlaganja.

Govorio je Nadal o odluci selektora da se za baš njega odluči danas.

- To je interno. Naravno, nije bila laka odluka za kapitena, ali na kraju verujem da je David ubacio u igru igrača za kojeg zna da bi mogao da pobedi. To verujem. Mislim da je imao pritisak da me selektuje, mnogo se pričalo tokom sedmice, znao sam da bi moglo da se desi ovakvo nešto kao što se desilo. Trenirao sam dobro, David je bio siguran da sam ja taj igrač koji bi trebalo da igra. Stvari mogu da krenu dobro, nekad loše. Bilo je rizično da igram prvi meč, ali je takva situacija, on donosi takvu odluku, a on je selektor i radi ono što je najbolje za selekciju. Čak sam mu dao više šansi da stavi Roberta (Bautista Agut), ali on je odlučio ipak za mene. Obojica smo trenirali, on se odlučio za mene i drago mi je što mi je verovao - kazao je Rafa i potom dodao:

- Rekao sam već, nije bila moja odluka da igram. Zato imamo selektora. On je napravio takvu odluku sa kojom svi živimo. Da sam bio selektor, moguće da ne bih sebe stavio! To je bila odluka i nadam se da je bila dobra. To je možda bila moja poslednja utakmica. Izgubio sam prvu za Dejvis kup, izgubio sam možda i poslednju (smeh), ali to je tako.

Ništa još uvek nije gotovo...