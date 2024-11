Bilo je dovoljno vremena da se o svim ovim aspektima popriča, porazmisli. Naravno, takođe ne čudi da je Nadal želeo da se oprosti „boreći se do poslednje loptice“, jer to je uostalom i bio smisao njegovog jedinstvenog sportskog etosa, što je takođe bio izbor koji je napravio i član nekadašnje „velike četvorke“ Endi Marej (i to u produženoj verziji). Uz dužno poštovanje, iako sa i njen treći penzionisani član Rodžer Federer takođe uz poraz svog tima Evrope i u svom singl meču na „njegovom“ Lejver Kupu u Londonu oprostio od impozantne teniske karijere – tamo je sve imalo jednu posebnu notu elegancije, stila, otmenosti, vrednosti, važnosti, sofisticiranosti, te su i iskrene suze i fizički i verbalni izlivi emocija zaista bili pravi „filmski materijal“. Naravno, film je i napravljen – i sa pravim razlogom, jer poslednji meč takve legende sporta zaista i treba da bude produciran na poseban način kako bi se u takvom sadržaju i uživalo i iskazaivalo poštovanje za njegovu istorijsku veličinu u godinama koje slede. Time su ujedno i podcrtane sve simboličke vrednosti koje su Federera činile zaista jedinstvenim ambasadorom tenisa i sporta, i sjajno je da je iza njega ostalo i ovo kao jedno dragoceno ostvarenje. Nažalost, teško da ćemo na isti nači moći da ocenimo i događaj na kome se još uspešniji teniser od spomenutog oprostio pred svojom strastvenom publikom u svojoj zemlji, na svom jugu. „Voleo bih da budem upamćen kao dete iz malog sela koje je imalo tu sreću da ostvari svoje snove“, rekao je u osvrtu na svoj put Rafa – i, na neki način, ta izjava je prožimala ono što smo sinoć gledali prilikom njegovog poslednjeg zvaničnog pojavljivanja na teniskom terenu. Veličanstven borac, otelotvorenje najviših sportskih vrednosti, upornosti i pregalaštva – ali u jednom (ograničenom) smislu – možda i čudljiv, karakterno stidljiv, i – tada, sinoć i uvek – skromni momak sa Majorke koji nam je podario neizmerno puno ljubavi za tenisom, i sebe učinio – kao što Novak reče – večnim.

Uskoro kreće i ta istinski istorijska teniska 2025, a u njoj – poslednji od voljenih „GOAT-ova“ i statistički neosporni najveći svih vremena kreće u kampanju „spoznaje istine“ koja će sigurno dati beleg toj fascinantnoj karijeri i životnom putu sa kojim se decenijama već poistovećuju milioni ljudi širom sveta. Možda to i neće biti Novakova poslednja sezona, i nadamo se da neće – ali se pre svega nadamo da će biti odigrana i proživljena na način na koji bi on to želeo, na način koji on zaslužuje. Ako bude izbegao u žrebu te sezone svog najvećeg potencijalnog protivnika – povrede – Nole će svom legatu sigurno dodati te i takve vrednosti koje će se uz njegovo ime večno pamtiti.